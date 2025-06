Quem quiser nadar no Sena em Paris terá que passar por testes

Os trechos do rio Sena que serão habilitados neste verão para banho em Paris serão muito vigiados e quem quiser utilizá-los deverá passar por um teste, anunciaram nesta sexta-feira (13) a Prefeitura e a Federação Francesa de Natação.

Os 27 salva-vidas destacados para as três zonas avaliarão se os banhistas "estão suficientemente preparados para nadar sem ajuda de material" flutuante, explicou Lazreg Benelhadj, presidente da Federação Francesa de Natação.

Devido à correnteza, "é necessária mais vigilância do que em uma piscina", disse Benelhadj durante uma visita da imprensa ao futuro local, situado em frente à ilha Saint-Louis, bem no centro de Paris, onde a prefeita Anne Hidalgo nadou no verão passado antes dos Jogos Olímpicos.