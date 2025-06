Santuário em São Paulo resgata onças-pardas ameaçadas pela urbanização

No centro de conservação também há onças-pintadas, que são raras na Mata Atlântica, embora comuns no tráfico ilegal de animais, que flui do Norte do país para o estado de São Paulo.

Com suas nove espécies, "o Brasil possui a maior diversidade de felinos do mundo", segundo a Mata Ciliar, que alerta que todas elas "estão incluídas na lista de animais silvestres em risco de extinção".

No topo da cadeia alimentar, a onça-parda atua como um "bioindicador": sua sobrevivência demonstra que um ambiente é adequado para a vida estável. Seu desaparecimento indicaria o contrário.

ffb/ll/mel/rm/dd/mvv

© Agence France-Presse