Técnico Igor Tudor renova com a Juventus até 2027

O técnico croata Igor Tudor, que chegou à Juventus no final de março para substituir o ítalo-brasileiro Thiago Motta, assinou um novo para comandar a equipe por mais dois anos, informou o clube de Turim nesta sexta-feira (13).

O novo vínculo de Tudor, de 47 anos, vai até 30 de junho de 2027, "com uma opção de renovação por mais um ano", informou a Juve em comunicado.

O diretor-geral do clube, Damien Comolli, já havia confirmado a permanência do técnico croata para a próxima temporada, depois de ter conseguido uma vaga na Liga dos Campeões com a quarta colocação no Campeonato Italiano.