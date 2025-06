Três homens são condenados na França por assassinato ligado a bitcoins

Três homens foram condenados nesta sexta-feira (13) na França a penas de 25 e 30 anos de prisão por terem assassinado um estudante em 2021 visando a tomar posse dos seus investimentos em criptomoedas.

Os três homens, incluindo um que era amante da vítima, foram declarados culpados de assassinar um estudante de 19 anos na noite de 17 para 18 de agosto de 2021.

O crime aconteceu no leste da França e foi cometido com o objetivo de que os envolvidos se apropriassem dos bitcoins da vítima. O tribunal que ditou a sentença fica em Vesoul, leste do país.