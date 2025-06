Trump blinda Washington para desfile militar no dia de seu aniversário

É incomum a capital americana receber desfiles militares. Tal acontecimento levará à suspensão de voos, à interrupção da navegação no rio Potomac e a quase 30 quilômetros de cercas pela cidade.

A Casa Branca prometeu que a "celebração histórica" do 250º aniversário da criação do Exército dos EUA será comemorada mesmo com "mudanças" devido ao clima.

"Aconteça o que acontecer, haverá uma celebração histórica de nossos militares", disse à AFP a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly.

As Forças Armadas e a Comissão America 250, responsável pela organização do desfile, não responderam às perguntas da AFP.

Os detratores de Trump também têm planos para o dia, com centenas de manifestações em cidades do país, embora não em Washington.

Os protestos soam o alarme sobre o que eles consideram como um crescente autoritarismo.