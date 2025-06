Uma das duas caixas-pretas do avião que caiu na Índia foi encontrada

As equipes de aviação encontraram uma das duas caixas-pretas do Boeing 787 da Air India que caiu na quinta-feira (12), logo após decolar do Aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, com destino a Londres, informou uma autoridade policial nesta sexta-feira (13).

"Equipes da direção de aviação civil da Índia recuperaram uma caixa-preta no local da catástrofe", disse a autoridade à AFP sob condição de anonimato.

Nesta sexta-feira, socorristas com cães farejadores vasculharam o local da tragédia, que matou 265 pessoas, incluindo vítimas em solo em uma área residencial.