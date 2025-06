Único sobrevivente do acidente da Air India relata sua milagrosa salvação

Ramesh, que supostamente estava no assento 11A, foi o único ocupante do avião que sobreviveu. Pelo menos outras 24 pessoas morreram no solo.

Seu irmão também estava no mesmo voo, informou sua família à imprensa no Reino Unido.

"Um minuto após a decolagem (...) senti como se algo tivesse travado. Percebi que algo tinha acontecido e, de repente, as luzes verde e branca do avião se acenderam", contou Ramesh.

"Depois disso, o avião pareceu acelerar, indo direto para o que acabou sendo uma residência. Vi tudo com meus próprios olhos", acrescentou.

"Prestes a morrer"

Ramesh, de 40 anos, é da cidade britânica de Leicester, segundo a agência de notícias Press Association, que conversou com sua família.