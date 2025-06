Zagueiro do Boca Juniors tem visto negado pelos EUA e fica fora da Copa de Clubes

Ainda segundo a imprensa, o clube acredita que, com intermediação da Fifa, organizadora da competição, o zagueiro pode receber uma permissão de trabalho para poder jogara Copa de Clubes.

"Ainda sem novidades", disse nesta sexta-feira (13) uma fonte do Boca à AFP.

A negativa de visto para o jogador argentino coincide com o endurecimento das políticas migratórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma situação que gerou incertezas devido a seu impacto na chegada de torcedores ao país para assistir ao torneio.

Ayrton Costa, que chegou ao Boca Juniors em janeiro vindo do Royal Antwerp da Bélgica, é uma das principais peças do sistema defensivo da equipe dirigida pelo técnico Miguel Ángel Russo.

Sem ele, que seria titular depois da lesão de Marco Pellegrino, o veterano Marcos Rojo, de 35 anos, deve ocupar a posição.

O Boca está no Grupo C da Copa do Mundo de Clubes, que além do Benfica tem o Bayern de Munique e o Auckland City da Nova Zelândia.