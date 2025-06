A capital dos EUA, blindada e dividida pelo desfile militar de Trump

"Pessoalmente, não vejo isso como autoritário. Não vejo como fascista nem nada do tipo. Só vejo como uma celebração", acrescentou.

Brent Kuykendall, de 66 anos, que viajou de avião do Texas com a esposa para ver o desfile, concorda que se trata de "patriotismo".

"Vai além de Trump. É para celebrar nosso país", afirmou.

Mas muitos na liberal Washington estão preocupados com o enorme aparato militar que obrigou a blindar grande parte do centro da cidade.

Agentes do Serviço Secreto, alguns com cães farejadores, circulavam pelos pontos de entrada da área do National Mall, onde o desfile é realizado.

"Militares como peões"

Centenas de manifestantes marcharam até o perímetro para expressar sua oposição à revista militar e a um segundo mandato de Trump.