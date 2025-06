Adversários dos EUA fomentam desinformação sobre os protestos em Los Angeles

Contas pró-China na rede social X e plataformas chinesas como Douyin e Weibo divulgaram alegações infundadas de que a Califórnia está se preparando para se separar dos Estados Unidos e declarar sua independência, com base no confronto entre o governador democrata Gavin Newsom e o republicano Trump.

Jornais com sede em Teerã ecoaram, por sua vez, a falsa alegação de que o popular cantor iraniano Andranik Madadian havia sido detido pela Guarda Nacional em Los Angeles, com a aparente intenção de retratar os Estados Unidos como um Estado autoritário.

O NewsGuard consultou Madadian, mais conhecido pelo seu nome artístico Andy, que negou essa informação: "Estou bem. Por favor, não acreditem nesses rumores".

Mídias russas e influenciadores pró-Rússia, por sua vez, adotaram teorias conspiratórias de direita, incluindo a alegação sem fundamento de que o governo do México está fomentando as manifestações contra as políticas de imigração de Trump.

- "Campo livre" -

Em diálogo com a AFP, McKenzie Sadeghi, pesquisadora do NewsGuard, apontou "múltiplas vulnerabilidades" que se acumulam enquanto os protestos se desenvolvem, o que contribui para a proliferação de "fake news".