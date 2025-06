Benjamin Netanyahu diz que Israel tem o 'apoio manifesto' de Donald Trump em seu ataque ao Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (14) que os bombardeios israelenses no Irã contam com o "apoio manifesto" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Estamos lidando com algo que ameaçará a todos nós, mais cedo ou mais tarde", disse Netanyahu em um vídeo dirigido a Trump, em comemoração ao aniversário do presidente dos EUA. "É isso que Israel está fazendo com o (...) apoio manifesto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do povo americano e de muitos outros", afirmou.

