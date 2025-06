Botafogo estreia no 'grupo da morte' da Copa de Clubes contra Seattle Sounders

Pode não ser o duelo mais aguardado do 'Grupo da Morte' da Copa do Mundo de Clubes, mas é um ótimo prelúdio: o Botafogo, campeão da América, abre o Grupo B neste domingo (15) contra o Seattle Sounders.

A partida será em Seattle, no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, casa dos Rave Green. A partida começa às 21h locais (23h de Brasília) no Lumen Field, um estádio multiuso com capacidade para mais de 68.000 pessoas.

Embora as atenções provavelmente estejam mais voltadas para os dois europeus que completam a chave, o Paris Saint-Germain, recém-coroado campeão da Champions League e o Atlético de Madrid, esta partida pode antecipar a despedida do time americano.