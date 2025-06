Com a 'maldição de Kane' quebrada, Bayern chega mais confiante à Copa de Clubes

A entrada na competição a princípio parece fácil para o gigante bávaro, com uma partida no domingo contra o Auckland City, em Cincinnati, antes de completar seu grupo contra o Boca Juniors, em Miami, e o Benfica, em Charlotte.

- "Um dos favoritos" -

O torneio será especial para um dos ícones do Bayern, Thomas Müller, que deixará o clube ao final do torneio. Segundo a imprensa, Kingsley Coman também estaria vivendo sua despedida.

Na defesa, Vincent Kompany tem dúvidas significativas, com Eric Dier já fora do elenco e três dúvidas - Kim Min-jae, Dayot Upamecano e Hiroki Ito - após sofrerem lesões graves nesta temporada.

Jonathan Tah e Tom Bischof chegaram para preencher os espaços.

Mas as chances do time de Munique na competição dependerão em grande parte da inspiração de Harry Kane, seu astro ofensivo, que marcou gols em ambas as partidas da Inglaterra na recente janela internacional, um na vitória apertada sobre Andorra (1 a 0) nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e outro na inesperada derrota em casa por 3 a 1 para o Senegal em um amistoso.