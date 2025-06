Dezenas de milhares de manifestantes saem às ruas nos EUA contra o 'rei' Trump

Eles carregavam cartazes nos quais se lia "Não aos Rreis!", "Sem coroa para o palhaço!" e "O regime fascista de Trump precisa cair agora!"

Os protestos contrastavam com o enorme desfile militar realizado em Washington para comemorar a criação do Exército dos Estados Unidos e que coincide com o aniversário de 79 anos do presidente.

"Estou aqui hoje para dizer ao mundo que não temos reis nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a lei é o rei", declarou Ilene Ryan à AFP em uma manifestação em Boston (norte do país).

Em Nova York, dezenas de milhares de pessoas, vestidas com capas de chuva e segurando guarda-chuvas coloridos, marcharam pela Quinta Avenida sob a chuva ao som de tambores, sinos e cantos: "Ei, ei, oh, oh, Donald Trump tem que ir!"

Os atores Susan Sarandon e Mark Ruffalo foram vistos encharcados entre os manifestantes.

- "As pessoas estão furiosas" -

A poucas quadras dali, Polly Shulman disse estar "indignada com a forma como este governo destrói os ideais da Constituição americana".