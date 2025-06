Dois membros da Guarda Revolucionária do Irã morrem em bombardeio israelense

Dois membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, morreram neste sábado (14) em um bombardeio israelense contra uma base no centro do país, informou a agência de notícias Tasnim.

"Após um ataque brutal do regime sionista à base de Zarandiyeh (...), dois membros da Guarda Revolucionária morreram", informou a Tasnim. Zarandiyeh fica a cerca de 100 quilômetros a sudoeste da capital, Teerã.

