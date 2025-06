Estêvão inicia sua despedida do Palmeiras na estreia contra o Porto na Copa de Clubes

"A gente não está indo para passear. Vamos disputar o título", garantiu o jovem atacante. Estêvão foi vendido ao Chelsea, também participante do 'Supermundial' (Grupo D), em junho de 2024 por ao menos 60 milhões de dólares (cerca de 332,6 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa.

- Duelo de joias -

Antes de atingir a maioridade, Estêvão já havia mostrado seu talento. Antes de partir rumo à Europa, ele terá deixado a marca de no mínimo 26 gols e 15 assistências em sua curta carreira profissional, iniciada em dezembro de 2023.

Na estreia na Copa do Mundo de Clubes, outros talentos sul-americanos emergentes podem se juntar a ele no ataque, como Vitor Roque, ex-jogador do Barcelona, e o uruguaio Facundo Torres.

E no time adversário, no gramado do MetLife Stadium às 19h (horário de Brasília), casa do New York Giants do futebol americano, ele poderá enfrentar outra grande esperança do futebol: Rodrigo Mora.

Com apenas 1,68m de altura e 18 anos, o meia-atacante vive um grande momento após a conquista da Liga das Nações da Uefa com Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa.