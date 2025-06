EUA quer continuar as negociações com o Irã, diz autoridade americana

Os Estados Unidos querem continuar as negociações com o Irã sobre seu programa nuclear, disse uma autoridade americana neste sábado (14), depois que Teerã considerou as negociações inúteis enquanto Israel bombardeia a República Islâmica.

"Ainda esperamos ter negociações", disse uma autoridade americana, falando sob condição de anonimato, à AFP.

