'Forte explosão' em refinaria do Irã após ataque com drone israelense

Um ataque de drone israelense a uma refinaria estratégica no Irã causou uma "forte explosão" e um incêndio no local neste sábado (14), localizado na cidade portuária de Kangan, perto de Bushehr, no sul do país, informou a mídia iraniana.

"O regime sionista atacou a seção 14 da jazida de gás de South Pars com um drone", causando um incêndio, informou a agência de notícias Fars. Enquanto isso, a agência de notícias Tasnim relatou "uma violenta explosão e um incêndio" em uma das mais importantes instalações de gás do Irã, às margens do Golfo.

pdm-sbr/hme/jvb/eg/aa