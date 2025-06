George Russell (Mercedes) conquista pole position do GP do Canadá de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) vai largar da pole position no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação neste sábado (14), no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) e o atual líder do campeonato Oscar Piastri (McLaren) registraram o segundo e o terceiro melhores tempos, respectivamente.

Para Russell, a pole position deste sábado é sua segunda vez consecutiva no Canadá, tendo conquistado a pole de 2024 superando o então dominante Verstappen por 0,160 segundos.