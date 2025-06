Homem disfarçado de policial mata a tiros congressista democrata nos EUA

Um homem disfarçado de policial matou a tiros uma congressista estadual democrata e seu marido, e feriu outro parlamentar em Minnesota, no que o governador desse estado do norte dos Estados Unidos classificou como ataques "por motivos políticos".

As duas agressões ocorreram em meio a profundas divisões políticas nos Estados Unidos e horas antes de dezenas de milhares de pessoas saírem às ruas em protesto contra as políticas do presidente republicano Donald Trump.

A congressista estadual Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota, e seu marido, Mark, foram assassinados em sua residência próxima a Minneapolis, declarou o governador Tim Walz em uma coletiva de imprensa.