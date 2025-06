Irã ameaça Israel com resposta "mais forte" no segundo dia de bombardeios

"A diplomacia e o diálogo continuam sendo o único caminho para uma paz duradoura", declarou no X o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi.

Mas Pezeshkian afirmou que "o Irã não aceitará exigências irracionais sob pressão e não se sentará à mesa de negociações enquanto o regime sionista continuar com seus ataques", durante uma ligação com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

Pelo segundo dia consecutivo, a aviação israelense prosseguiu com ataques a diversos locais, em especial sistemas de defesa antiaérea na região de Teerã e dezenas de lançadores de mísseis.

O objetivo: desmantelar as capacidades militares e nucleares de seu arqui-inimigo.

"Muito em breve, vocês verão aviões israelenses (...) no céu de Teerã. Atacaremos todos os locais e alvos do regime", afirmou Netanyahu, que disse contar com o "apoio claro" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Infligimos um golpe real ao programa nuclear" do Irã, acrescentou.