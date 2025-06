Irã diz que continuar suas negociações com EUA 'não tem sentido' após os ataques de Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, neste sábado (14), que não teria sentido participar das negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã enquanto o Irã estiver sob ataque de Israel.

"É evidente que, nessas circunstâncias, e até que a agressão do regime sionista contra a nação iraniana cesse, não tem sentido dialogar com uma parte que é a maior apoiadora e cúmplice do agressor", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baqaei, em um comunicado antes das negociações agendadas para domingo.

pdm-mz/jsa/pb/hgs/aa