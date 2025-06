Israel afirma ter o 'apoio manifesto' de Trump em seu ataque ao Irã

- Suspensão de voos -

Segundo a mídia iraniana, ataques ocorreram na cidade de Tabriz, no norte, e nas províncias de Lorestan, Hamedan e Kermanshah, no oeste, onde estão localizadas bases militares importantes.

O espaço aéreo iraniano está fechado "até novo aviso", informou a agência de notícias oficial IRNA.

Em Israel, o principal aeroporto internacional, Ben Gurion, perto de Tel Aviv, está fechado até novo aviso.

Jordânia, Síria e Líbano, vizinhos de Israel, anunciaram a reabertura de seu espaço aéreo neste sábado. No entanto, a Agência Europeia para a Segurança Aérea (AESA) aconselhou as companhias aéreas a não operarem no espaço aéreo desses países, assim como do Iraque, Irã e Israel.

A escalada militar entre os dois últimos, separados por mais de 1.500 km, levanta temores de um conflito em larga escala na região, segundo especialistas.