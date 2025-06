Morre a ex-presidente da Nicarágua Violeta Barrios de Chamorro

"Dona Violeta faleceu em paz, cercada pelo carinho e pelo amor de seus filhos e das pessoas que lhe ofereceram um cuidado extraordinário", segundo comunicado assinado por seus familiares.

"Seus restos descansarão temporariamente em San José, Costa Rica, até que a Nicarágua volte a ser uma República, e seu legado patriótico possa ser honrado em um país livre e democrático", destacou o texto.

Ortega, um ex-guerrilheiro de 79 anos, presidente da Nicarágua de 1985 a 1990 e novamente no poder desde 2007, é acusado por seus críticos, governos e organismos internacionais de ser um autocrata que acabou com a tolerância, as liberdades e a independência dos poderes que "Dona Violeta" havia conquistado.

Em Manágua, os nicaraguenses souberam da morte da ex-presidente pelas redes sociais, por meio de publicações de veículos de comunicação no exílio. O governo não se pronunciou até o momento.

- Legado de "reconciliação" -

"Grande dama, lutadora e democrata. À família e ao povo democrático da Nicarágua, envio sinceras condolências", reagiu o presidente do Panamá, José Raúl Mulino.