Protestos contra Trump antes de desfile militar marcado por ataque a congressistas

Os democratas criticam o presidente republicano por sua política migratória drástica, seus ataques à educação e à mídia, e estão convencidos de que ele viola os limites do poder executivo com uma agenda ultraconservadora.

"Não resolvemos nossas diferenças com violência nem à bala", disse Walz.

Trump, que sobreviveu em 2024 a uma tentativa de assassinato, declarou que o ataque é "terrível". A procuradora-geral Pam Bondi classificou o episódio como uma "violência horrível".

O magnata republicano preside nesta tarde um desfile militar com o qual sonha há anos. Coincide com o Dia da Bandeira e celebra oficialmente o 250º aniversário da criação das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas também com o dia em que Trump completa 79 anos.

O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou para lhe desejar "muito gentilmente um feliz aniversário", disse o republicano.

Cerca de 7 mil militares, alguns a cavalo, muitos com uniformes de diferentes guerras, 150 veículos militares e cerca de 50 aviões sobrevoando, percorrerem parte de uma imensa esplanada com monumentos emblemáticos como o Lincoln Memorial.