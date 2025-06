Número de mortos em enchentes na África do Sul sobe para 86

O número de mortos nas graves enchentes que atingiram a África do Sul no início desta semana subiu para 86, após as equipes de resgate resgatarem mais vítimas neste sábado (14).

Fortes chuvas atingiram a província do Cabo Oriental, onde o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou na sexta-feira que o "desastre catastrófico" ocorreu devido às mudanças climáticas.

O ministro da Polícia, Senzo Mchunu, disse neste sábado que "o número total de mortos na província chegou a 86".