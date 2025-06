Programa nuclear do Irã é obsessão de Netanyahu há duas décadas

No outono de 2024, Israel marcou um ponto ao derrotar o Hezbollah, o braço armado do Irã no Líbano, antes da queda de Bashar al-Assad em Damasco, em dezembro, o que levou à retirada de milhares de conselheiros militares e combatentes mobilizados pelo Irã da Síria.

No final de outubro, o Exército israelense respondeu ao lançamento de cerca de 200 mísseis iranianos em direção a Israel com ataques aéreos contra alvos militares no Irã.

O então ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que os ataques "mudaram o equilíbrio de poder" e "enfraqueceram a capacidade (do Irã) de construir mísseis e sua capacidade de se defender".

Para Danny Citrinowicz, do Instituto Nacional de Estudos de Segurança de Israel (INSS), Trump provavelmente considera o ataque de Israel como algo que "serve aos seus interesses".

O presidente americano "acredita genuinamente que, enquanto o Irã estiver enfraquecido, ele será capaz de concluir um acordo sobre a questão nuclear iraniana", explicou à AFP.

Holly Dagres, especialista em Irã do Instituto Washington, alerta, no entanto, que se o governo Trump acredita que haverá novas "conversas com os iranianos em Omã no domingo, isso mostra que realmente não entende nada sobre a República Islâmica".