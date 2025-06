PSG e Atlético de Madrid entram em ação na Copa do Mundo de Clubes na tensa Los Angeles

Com seu novo status de rei da Europa, o Paris Saint-Germain inicia sua participação no Mundial de Clubes com uma revanche contra o Atlético de Madrid neste domingo, em meio a um clima tenso em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Há apenas sete meses, as equipes do técnico espanhol Luis Enrique e do argentino Diego Simeone se enfrentaram com uma vitória do time madrilenho fora de casa por 2 a 1.

Sem tempo para comemorar o título da Liga dos Campeões, o PSG viajou para os Estados Unidos como favorito nesta primeira Copa do Mundo de Clubes expandida para 32 equipes, que começou neste sábado em Miami com o empate entre Inter Miami e Al Ahly (0-0).