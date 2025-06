Qual foi o impacto dos ataques israelenses no programa nuclear do Irã?

O ataque sem precedentes lançado por Israel contra o Irã na sexta-feira atingiu o programa nuclear da República Islâmica, mas especialistas entrevistados pela AFP afirmam que o impacto até agora foi limitado.

A operação durará "quantos dias forem necessários", alertou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na sexta-feira, que justificou o ataque alegando ter informações de que o Irã está se aproximando de um "ponto sem retorno" na obtenção de uma arma nuclear.

Qual é o alcance dos danos?

"Israel pode prejudicar o programa nuclear do Irã, mas é improvável que consiga destruí-lo", disse à AFP Ali Vaez, pesquisador do International Crisis Group, um think tank americano.