Quase 100 migrantes são resgatados no Canal da Mancha em dois dias

Quase 100 migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido atravessando o Canal da Mancha em embarcações frágeis foram resgatados nos últimos dois dias, anunciaram as autoridades francesas neste sábado (14).

A prefeitura marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte explicou em um comunicado que 99 migrantes foram resgatados em diversas operações nos últimos dois dias.

Alguns deles estavam em embarcações superlotadas na água ou à deriva.