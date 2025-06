Sem margem para erro, River estreia na Copa de Clubes contra o japonês Urawa Red

Nos Estados Unidos, o time 'Millonario' precisa deixar para trás a recente eliminação nas quartas de final do torneio Apertura da Argentina e apresentar um desempenho sólido na elite do futebol mundial.

Para isso, "El Muñeco" Gallardo conta com o talento do jovem Franco Mastantuono, que dará seus últimos passos com a camisa do River antes de se transferir para o poderoso Real Madrid em agosto.

Canhoto habilidoso e veloz, o meio-campista de 17 anos, considerado a nova joia do futebol argentino, será uma das atrações da competição, ao lado de outros promissores jogadores como Estêvão, do Palmeiras, e Rodrigo Mora, do Porto.

"Quero ser muito comedido. Eu até me concentraria, e é isso que estamos fazendo, em termos de focar no aspecto futebolístico e nada mais", garantiu o técnico do River Plate.

É preciso "apostar que neste momento a equipe e Franco consigam vivenciar este evento esportivo da forma mais natural possível", insistiu.

As chances do River vão depender de um bom entrosamento entre Mastantuono, Sebastián Driussi e Facundo Colidio, o trio ofensivo com o qual Gallardo solucionou a falta de gols da equipe.