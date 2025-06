Sobe para 279 o número de mortos em acidente com Boeing 787 na Índia

Este acidente já é o mais mortal no mundo desde o Boeing 777 da Malaysia Airlines, derrubado em julho de 2014 por um míssil sobre a Ucrânia quando fazia o trajeto de Amsterdã para Kuala Lumpur. A queda deixou 298 mortos.

Na sexta-feira, os investigadores recuperaram uma das caixas-pretas do avião, que registra dados do voo, e as buscas continuam neste sábado pela segunda caixa, que registra as conversas na cabine.

A descoberta da primeira caixa constitui "um passo importante na investigação das causas do acidente", disse o ministro da Aviação, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, na sexta-feira.

Segundo uma fonte próxima ao caso, este é o primeiro acidente envolvendo um Boeing B-787 Dreamliner, um avião de longa distância que entrou em serviço em 2011.

Especialistas acreditam que é muito cedo para especular sobre as causas do acidente.

Vídeos do acidente compartilhados nas redes sociais mostram o avião decolando, mas não conseguindo ganhar altitude e caindo com força no chão.