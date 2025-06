"Somos fortes": israelenses permanecem desafiadores apesar de ataques do Irã

O Irã lançou contra Israel ondas de ataques com drones e mísseis durante a madrugada, que iluminaram o céu sobre Jerusalém e Tel Aviv, matando três pessoas e deixando dezenas de feridos.

O ataque foi uma retaliação aos bombardeios massivos de Israel contra a República Islâmica, que atingiram instalações nucleares e militares, mataram altos comandantes, cientistas nucleares e dezenas de civis, e buscaram destruir as capacidades defensivas do país.

Friedlander relata ter visto interceptações no céu antes que soassem as sirenes. "Entramos rapidamente no abrigo. Depois de alguns minutos, ouvimos uma grande explosão. Sabíamos que era algo sério", contou à AFP.

"Havia fumaça dentro do abrigo e ele começou a desmoronar. Tínhamos medo de sair", acrescenta. Depois de 10 minutos, saiu e encontrou seu apartamento completamente destruído.

"É apenas dano material. Agradeço a Deus por estarmos vivos", enfatiza.

Sirenes antiaéreas e explosões foram ouvidas por todo Israel durante a madrugada, e muitos moradores permaneceram em abrigos até que os comandos de defesa interna suspenderam os alertas.