Tatjana Maria vence Madison Keys e vai enfrentar Anisimova na final do WTA de Queen's

A alemã, detentora de três títulos do circuito WTA (no saibro de Bogotá, em 2022 e 2023, e na grama de Mallorca, em 2018), foi a surpresa de Wimbledon em 2022, ao chegar às semifinais como número 103 do mundo, antes de ser eliminada pela tunisiana Ons Jabeur.

O torneio de Queen's serve tradicionalmente como preparação para Wimbledon (de 30 de junho a 15 de julho) no circuito masculino, cuja edição de 2025 (ATP 500) começa nesta segunda-feira.

No feminino, esta é a primeira edição em Queen's desde 1973.

--- Torneio WTA de Queen's

- Simples feminino - Semifinais:

Amanda Anisimova (EUA/N.8) x Zheng Qinwen (CHN/N.1) 6-2, 4-6, 6-4