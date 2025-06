Trump completa 79 anos e preside desfile militar em meio aos protestos nacionais

Para o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, é uma "demonstração vulgar de fraqueza".

"Este é o tipo de coisa que você vê com (o líder norte-coreano) Kim Jong Un, com (o presidente russo Vladimir) Putin, com ditadores ao redor do mundo", disse Newsom na quinta-feira.

"Receber o Querido Líder em seu aniversário? Que vergonha!", acrescentou.

Trump está obcecado em organizar um desfile desde seu primeiro mandato como presidente, depois de participar de um em Paris a convite do presidente francês, Emmanuel Macron, em 2017.

