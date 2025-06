Zverev vence Shelton em Stuttgart e volta a uma final na grama após 8 anos

Seu adversário, Taylor Fritz, muito mais à vontade nesta superfície (onde conquistou três de seus oito títulos da ATP), derrotou o canadense Félix Auger-Aliassime na primeira semifinal por 6-4 e 7-6 (7/5), se classificando para sua primeira final em 2025.

Zverev e Fritz se enfrentaram 12 vezes, com um retrospecto de 7-5 para o americano, que venceu os últimos quatro duelos, o mais recente no ATP Finals de Turim, no final do ano passado.

--- Resultados deste sábado do ATP de Stuttgart:

. Simples masculino - Semifinais:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Ben Shelton (EUA/N.3) 7-6 (10/8), 7-6 (7/1)

Taylor Fritz (EUA/N.2) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.4) 6-4, 7-6 (7/5)