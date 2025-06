Bayern de Munique massacra Auckland City (10-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

A primeira rodada da fase de grupos será encerrada na segunda-feira com a partida entre Boca Juniors e Benfica, em Miami, às 19h (horário de Brasília).

Harry Kane foi titular no time do técnico belga Vincent Kompany, mas o atacante inglês não conseguiu deixar sua marca de artilheiro antes de ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo por Musiala, que marcou três vezes em apenas 17 minutos.

"Temos que manter a modéstia, mas era importante poder dizer que levamos o jogo a sério", disse Kompany. "Foi uma boa estreia no torneio, mas é claro que os desafios aumentarão e ficará cada vez mais difícil".

Os gigantes bávaros desfrutaram de um passeio sob o sol do meio-dia em Cincinnati, com dois gols do ponta francês Kingsley Coman nos primeiros 21 minutos, em uma sequência de gols de seus compatriotas Sacha Boey e Michael Olise.

- 1º gol da Copa de Clubes -

O gol de Coman aos seis minutos foi o primeiro da Copa do Mundo de Clubes, após o empate em 0 a 0 entre Inter Miami e Al Ahly na partida de abertura, disputada no sábado, em Miami.