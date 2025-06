Exército israelense alerta para mísseis iranianos e pede que população vá para abrigos

As sirenes de alerta aérea soaram neste domingo (15) no norte, centro e em parte do sul de Israel, após o Exército anunciar a chegada de mísseis disparados do Irã.

"As sirenes soaram em várias regiões de Israel após a identificação de mísseis lançados do Irã contra o Estado de Israel", indicou um comunicado do Exército, que convocou a população a se dirigir aos abrigos. Em Jerusalém, jornalistas da AFP viram ao menos uma dezena de mísseis cruzando o céu e ouviram o som de explosões.

