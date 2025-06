Familiares iniciam os funerais das vítimas do acidente da Air India

Os funerais das vítimas da queda do Boeing 787 da Air India em Ahmedabad na quinta-feira, que matou pelo menos 279 pessoas, começam neste domingo (15), três dias após o pior desastre aéreo desde 2014.

Até o momento, 14 corpos foram devolvidos às suas famílias e 32 pessoas foram formalmente identificadas a partir do DNA de seus parentes, disse Rajnish Patel, médico do Hospital Público de Ahmedabad, no noroeste da Índia, neste domingo.

"É um processo metódico e lento, por isso precisa ser realizado meticulosamente", disse ele no sábado.