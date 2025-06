Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperánce da Tunísia

Na humildade e com os pés no chão para evitar sustos do passado, o Flamengo tomará todas as precauções em sua estreia, nesta segunda-feira (16), na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, onde sua primeira partida será contra o Espérance, da Tunísia, um adversário pouco conhecido na América do Sul.

O time carioca cantou vitória antes da hora em sua última participação no Mundial, disputado no Marrocos em 2023, quando o torneio tinha uma versão reduzida, com sete participantes, em comparação com os atuais 32.

Logo depois de conquistar sua terceira Libertadores da América contra o Athletico-PR em outubro de 2022, seus jogadores comemoraram com um cântico que viralizou: "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!".