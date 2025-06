Fluminense confia em Fábio, jogador mais velho da Copa de Clubes, para deter o Dortmund

"Vamos mostrar dentro de campo que podemos almejar grandes coisas", disse o goleiro, em cujo cabelo já se destacam alguns fios brancos.

Fábio não é o único jogador experiente do elenco do time das Laranjeiras. O capitão Thiago Silva, de 40 anos, o atacante argentino Germán Cano, de 37, e o meia Paulo Henrique Ganso, de 35 anos, são outros jogadores experientes.

Thiago Silva, com longa trajetória na Europa, é o capitão do time do Flu que escapou do rebaixamento no ano passado e atualmente é o sexto colocado do Brasileirão. O Tricolor vai estrear na Copa do Mundo de Clubes no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey às 13h (horário de Brasília).

- Neutralizar Guirassy -

Mas o veterano goleiro, o finalista mais velho da história do Mundial de Clubes (43 anos e 83 dias, na derrota por 4 a 0 para o Manchester City em 2023), será crucial para manter o placar invicto contra uma ameaça de perigo total: Serhou Guirassy.

O guineense teve uma temporada 2024-25 dos sonhos, terminando como artilheiro da Liga dos Campeões ao lado do brasileiro Raphinha (Barcelona) com 13 gols e artilheiro da Bundesliga com 21, cinco a menos que o inglês Harry Kane (Bayern de Munique).