Israel alerta que Irã pagará um 'preço muito alto' pelas mortes de civis

Em Israel, os ataques na madrugada de sábado e domingo deixaram dez mortos e mais de 200 feridos, segundo os serviços de emergência e a polícia, elevando o número de mortos desde sexta-feira para 13.

No Irã, pelo menos 128 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e cerca de 900 ficaram feridas em ataques israelenses, segundo o jornal Etemad, citando o Ministério da Saúde.

O objetivo de Israel é atacar "todas as instalações e alvos do regime" no Irã, disse Netanyahu no sábado.

O conflito começou na sexta-feira, quando o Exército israelense lançou um ataque sem precedentes e em larga escala contra o Irã, com o objetivo declarado de impedi-lo de adquirir armas nucleares.

Após décadas de guerra indireta e operações pontuais, esta é a primeira vez que os dois países se envolvem em um confronto militar tão intenso.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Israel, instou as partes em conflito neste domingo a "chegarem a um acordo". Ele disse ser "possível" que seu país se envolvesse no conflito, mas afirmou que "não está envolvido neste momento".