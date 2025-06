Líderes cristãos querem influenciar a reflexão sobre a IA

O papa Francisco, defensor desde 2019 do conceito de "algorética" (ética do algoritmo) e crítico do "espectro de uma nova escravidão", dedicou à IA sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2024.

Para a Igreja, a reflexão sobre a tecnologia deve respeitar o eixo central da dignidade humana.

Isso significa rejeitar todo "sistema que simplesmente não consegue reconhecer a singularidade do ser humano e respeitá-lo", afirma à AFP Paolo Benanti, conselheiro do papa e principal especialista do Vaticano em inteligência artificial.

Para além das questões teológicas, há também um desafio pedagógico para as Igrejas. A Conferência Episcopal da França abordou esse "magistério das tecnologias" durante um colóquio em 10 de fevereiro passado.

"As IAs se tornarão o principal prescritor de conhecimentos religiosos?", questionou o teólogo Laurent Stalla Bourdillon. Segundo ele, "a Igreja pode encontrar uma capacidade inédita nessas ferramentas para expressar seu ponto de vista".

"Se a Igreja quer inspirar as consciências, deve ocupar esse terreno", destacou.