Macron visita Groenlândia para expressar sua solidariedade ante ameaças de Trump

O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou seu homólogo americano, Donald Trump, neste domingo (15), na Groenlândia, por suas ideias sobre a anexação deste território autônomo dinamarquês e expressou sua "solidariedade" com a ilha ártica.

Desde as ameaças de anexação de Trump, Macron é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a viajar para este vasto território, aproximadamente nove vezes o tamanho do Reino Unido, com 80% de sua superfície coberta por gelo.

O presidente francês chegou por volta das 11h20, horário local (09h20 no horário de Brasília), a Nuuk, a capital, onde dezenas de groenlandeses o aguardavam no aeroporto.