Milhares marcham em repúdio ao atentado contra presidenciável na Colômbia

E acrescentou: "Que a violência não seja tomada como uma saída para toda essa situação."

Na quarta-feira, Uribe apresentou os primeiros sinais de melhora, mas continua em estado crítico.

Milhares de pessoas encheram ruas e praças vestindo camisetas brancas e carregando bandeiras da Colômbia em favor da paz.

"Sucesso na praça de Bogotá. Um povo unido pela paz", escreveu o presidente Gustavo Petro na rede X.

A polícia já prendeu três supostos envolvidos no crime. Um adolescente de 15 anos é acusado de ser o autor material do atentado, enquanto um adulto é suspeito de ser o responsável pela "logística" do ataque.

As autoridades colombianas informaram no sábado a prisão de uma mulher no sul do país, embora não tenham dado detalhes sobre seu suposto papel no atentado.