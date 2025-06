Mísseis iranianos deixam 10 mortos em Israel em mais uma noite de ataques mútuos

- Negociações suspensas -

Os ataques continuam, apesar dos apelos globais por uma desescalada. Irã e Estados Unidos haviam planejado uma nova rodada de negociações indiretas sobre o programa nuclear iraniano para este domingo, mediadas por Omã.

No entanto, Mascate anunciou no sábado que as negociações não ocorreriam, após o Irã acusar Israel de minar as discussões.

O ministro Araqchi, no entanto, declarou neste domingo que o Irã permanece aberto a um acordo nuclear, embora se recuse a abrir mão de seus "direitos nucleares".

As potências ocidentais, incluindo Estados Unidos e Israel, suspeitam que o Irã esteja buscando adquirir armas nucleares. Teerã, no entanto, nega essa acusação e defende seu direito de prosseguir com um programa nuclear para fins civis.

A Guarda Revolucionária iraniana declarou ter atacado instalações de reabastecimento de caças israelenses e prometeu responder "com maior ferocidade" se Israel continuar sua ofensiva.