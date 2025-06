Mundo enfrenta uma nova corrida armamentista nuclear, alerta instituto

Os principais Estados que possuem armas nucleares continuaram modernizando seus arsenais no ano passado, abrindo caminho para uma nova corrida armamentista nuclear, advertiu o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri) em um relatório publicado nesta segunda-feira (16, data local).

As potências nucleares, especialmente Estados Unidos e Rússia ? que representam cerca de 90% das reservas mundiais ? iniciaram "a modernização das armas existentes e estão adicionando novas versões", afirma o Sipri em um comunicado.

Desde o fim da Guerra Fria, as antigas ogivas nucleares foram, em geral, desmanteladas mais rapidamente do que novas foram implantadas, o que levou a uma diminuição do número total de ogivas.