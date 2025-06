Novo técnico Gennaro Gattuso tem missão de levar Itália à Copa de 2026

Com dificuldades para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, a seleção italiana deposita sua confiança no campeão mundial de 2006 Gennaro Gattuso para evitar o vexame de ficar de fora do maior torneio de futebol do planeta pela terceira vez consecutiva.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou neste domingo (15) que Gattuso assumirá o cargo de técnico da 'Azzurra', substituindo Luciano Spalletti, demitido após a derrota por 3 a 0 para a Noruega em 6 de junho, resultado que complicou a classificação para a Copa de 2026.

"Ele é um símbolo do futebol italiano. A camisa azul é como uma segunda pele para ele. Seu profissionalismo e experiência serão essenciais", afirmou a FIGC em seu comunicado em que anunciou Gattuso, de 47 anos, integrante da seleção que conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha.