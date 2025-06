Palmeiras empata com Porto (0-0) na estreia na Copa do Mundo de Clubes

Com atuações excepcionais de seus craques, Estêvão e Rodrigo Mora, Palmeiras e Porto empataram em 0 a 0 na estreia na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, neste domingo (15), em East Rutherford, Nova Jersey.

Os dois jovens talentos do futebol mundial, ambos de 18 anos, brilharam no primeiro tempo do confronto no Metlife Stadium, onde os goleiros Weverton e Cláudio Ramos também se destacaram evitando gols no encerramento da primeira rodada do Grupo A.

Com o empate, os quatro integrantes da chave conquistam um ponto cada, após o Inter Miami, de Lionel Messi, e o egípcio Al Ahly, também terem empatado sem gols no sábado, em Miami, na partida de abertura do renovado torneio da Fifa.