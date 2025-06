PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

WASHINGTON:

Polícia dos EUA busca suspeito do assassinato de congressista estadual

A polícia dos Estados Unidos está à procura, neste domingo (15), do suspeito do assassinato de uma parlamentar estadual democrata em Minnesota e do ferimento grave de outro, em ataques aparentemente com motivação política, de acordo com o governador desse estado do norte.

